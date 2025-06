Blitzeraktion am Kreuz Chemnitz: Dem Schnellsten drohen 600 Euro Bußgeld und Fahrverbot

Mehr als 600 Autofahrer zu schnell: Die Verkehrspolizei hat auf den Autobahnen 4 und 72 tausende Fahrer gemessen.

Bei mehrfachen Tempomessungen rund um das Kreuz Chemnitz hat die Polizei hunderte Verstöße festgestellt. Demnach blitzten die Beamten am Freitag- und am Sonntagvormittag auf der A 72 in Richtung Leipzig und auf dem A-4-Zubringer zur A 72. Von den 12.400 erfassten Fahrzeugen waren 664 (rund fünf Prozent) zu schnell unterwegs.