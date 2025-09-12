Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • BMW kracht in Chemnitz gegen Baum - zwei Verletzte am Freitagabend

Am Freitagabend landete in Chemnitz ein BMW an einem Baum.
Am Freitagabend landete in Chemnitz ein BMW an einem Baum. Bild: Jan Haertel
Am Freitagabend landete in Chemnitz ein BMW an einem Baum.
Am Freitagabend landete in Chemnitz ein BMW an einem Baum. Bild: Jan Haertel
Chemnitz
BMW kracht in Chemnitz gegen Baum - zwei Verletzte am Freitagabend
Redakteur
Von Susanne Kiwitter
An der Kreuzung Wladimir-Sagorski- und Burkhardtsdorfer Straße ist am Freitagabend kurz vor 18 Uhr ein Unfall passiert. Wie die Polizei bestätigt, fuhr dort ein Pkw in der Nähe des Vita-Centers gegen einen Baum. Augenscheinlich handelt es sich um einen BMW. Zwei Insassen seien verletzt worden und nach ersten Erkenntnissen keine weiteren...
13:20 Uhr
2 min.
Jehmlich-Orgel der Dresdner Kreuzkirche wird saniert
Die imposante Orgel in der Dresdner Kreuzkirche soll modernisiert werden.
6.300 Pfeifen sind im größten Instrument der Landeshauptstadt verbaut - von winzig bis riesig. Die Orgel steht vor einer aufwendigen Modernisierung.
17:27 Uhr
1 min.
Chemnitz: Unfall auf vielbefahrener Kreuzung fordert zwei Verletzte
Der Unfall ereignete sich an der Kreuzung Hainstraße/Palmstraße auf dem Sonnenberg.
Mitten auf dem Sonnenberg kollidierten zwei Fahrzeuge. Beide sind nicht mehr fahrbereit, es kommt zu Sperrungen. Die Polizei hat erste Erkenntnisse zur Ursache.
Benjamin Lummer
15.09.2025
1 min.
Cabrio mit Wassertank auf der Autobahn bei Chemnitz gestoppt
Wie transportiert man ein 1000-Liter-Wassertank, wenn man nur ein Cabrio hat? So vielleicht.
Anderen Autofahrern fiel die ungewöhnliche Fracht auf. Sie riefen die Polizei. Darf man Gegenstände so transportieren?
Denise Märkisch
13:26 Uhr
1 min.
Fußball-Vogtland-Cup: Die Talente von Merkur Oelsnitz fordern Bayern München
 1 Bilder
Gegen Bayern München kämpfen hier die Oelsnitzer Finley Meinel, Noah Simmler, Levi Macal und John Wurzer (dunkle Trikots von links).
Beim Turnier des VFC Plauen für unter Elfjährige haben die jungen Kicker am Samstag zwar lediglich den letzten Rang belegt. Aber nur zwei Niederlagen waren deutlich.
Thomas Gräf
18:10 Uhr
2 min.
Plagiatsprüfung gegen Thüringens Ministerpräsidenten Mario Voigt (CDU): TU Chemnitz zieht externen Gutachter hinzu
Update
Mario Voigt ist seit Dezember 2024 Ministerpräsident in Thüringen.
Noch ist die Prüfung in Chemnitz nicht abgeschlossen. Doch das Wissenschaftsministerium gibt nun erstmals Einblicke, wie sie verläuft. Die AfD kritisiert lange Dauer und erhebt Vorwürfe gegen die Uni.
Erik Anke
13:55 Uhr
1 min.
Elf Autos auf einmal in Chemnitz zerkratzt
Auf dem Sonnenberg wurden elf Autos auf einmal zerkratzt.
Die Taten passierten innerhalb von vier Stunden. Und die Pkws wurden immer an der gleichen Stelle zerkratzt.
Susanne Kiwitter
