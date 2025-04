Bonsai, Schmetterlinge und Schmidt-Rottluff: Neun Tipps für das Wochenende in Chemnitz

100 Bonsai-Bäume aus Deutschland sind zu sehen, die Schmetterlingsschau im Botanischen Garten findet nach langer Pause wieder statt und das neueröffnete Karl Schmidt-Rottluff Haus kann besichtigt werden.

Überbrücken: So heißt die Werkausstellung, die am Freitag auf dem Garagencampus eröffnet. Es handelt sich um ein künstlerisches Projekt, bei dem Schüler der Lothar-von-Faber-Schule in Nürnberg und des Dr.-Wilhelm-André-Gymnasium in Chemnitz für eine Woche mit dem Künstler Marian Kretschmer zusammengearbeitet haben. Die dabei entstandenen...