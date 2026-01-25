MENÜ
  • Botanischer Garten Chemnitz: Ausstellung „Zeitfenster“ zeigt die Welt im Bernstein

Tanzfliegen, Langbeinfliegen, Schnepfenfliegen, Blattlauslarve und Springschwänze in Bernstein. Bild: Jutta Klötzer
Chemnitz
Botanischer Garten Chemnitz: Ausstellung „Zeitfenster“ zeigt die Welt im Bernstein
Von Luisa Ederle
Die Künstlerin Jutta Klötzer präsentiert im Botanischen Garten Chemnitz ihre Werke über Bernstein-Inklusen und lädt zu einer Reise in die Erdgeschichte.

Der Botanische Garten der Stadt Chemnitz präsentiert großformatige Werke der Künstlerin Jutta Klötzer im Innenhof seines Hauptgebäudes an der Leipziger Straße 147. Unter dem Titel „Zeitfenster“ können die Besucher einen Blick in das Erdzeitalter des Eozäns wagen: Klötzer thematisiert die Welt der im Bernstein konservierten Flora und...
