  • Bräunsdorf: Kind zündelt – Feuer greift auf Laube über

Eine Laube wurde durch ein Feuer beschädigt. Bild: Symbolbild: Marijan Murat/dpa
Eine Laube wurde durch ein Feuer beschädigt. Bild: Symbolbild: Marijan Murat/dpa
Chemnitz Umland
Bräunsdorf: Kind zündelt – Feuer greift auf Laube über
Von Denise Märkisch
Im Limbach-Oberfrohnaer Ortsteil musste die Feuerwehr ausrücken. Was ist passiert?

Großer Schreck in Bräunsdorf: Am frühen Freitagabend musste die Feuerwehr im Ortsteil von Limbach-Oberfrohna ausrücken. Eine Gartenlaube war am Hopfenweg, in der Nähe der Dorfstraße in Brand geraten. Laut Polizei passierte das Ganze gegen 17.15 Uhr. Wie es zu dem Feuer kam, stand offenbar schnell fest. Ein Polizeisprecher erklärte, dass...
Mehr Artikel