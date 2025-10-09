Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Brand auf dem Sonnenberg: Es gibt einen Tatverdacht

Die Zietenstraße war am Mittwoch wegen eines Feuerwehreinsatzes gesperrt.
Chemnitz
Brand auf dem Sonnenberg: Es gibt einen Tatverdacht
Von Denise Märkisch
Mehrere Feuerwehrfahrzeuge rückten am Mittwochvormittag auf den Chemnitzer Sonnenberg aus. Am Donnerstag gibt es Neues zur Brandursache.

Ein Polizeiauto hat am Mittwochvormittag die Zietenstraße abgeriegelt. Mehrere Feuerwehrautos rasten auf den Sonnenberg: Grund war nach Informationen der Polizei ein Feuer in einem Mehrfamilienhaus. Der Brand ist augenscheinlich in einer Wohnung in einem der Obergeschosse ausgebrochen. Verletzt wurde nach Polizeiangaben niemand. Die Straße, die...
