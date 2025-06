Brand auf dem Sonnenberg: Polizei teilt Ermittlungsergebnisse mit

Bei dem Feuer wurde der Dachstuhl eines Hauses zerstört. Der Schaden summiert sich auf eine Viertelmillion Euro. Die Ursache steht nun fest.

Bei dem Brand eines leerstehenden Wohnhauses auf dem Sonnenberg ist ein Schaden in Höhe von 250.000 Euro entstanden. Das teilt die Polizei mit. Das Feuer war am frühen Samstagabend ausgebrochen und hatte das Dach des Hauses an der Ecke Zietenstraße/Sonnenstraße zerstört. Die Löscharbeiten dauerten fast zwei Stunden, ein Übergreifen auf ein...