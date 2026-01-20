MENÜ
  • Brand im Zentrum von Limbach-Oberfrohna: Großeinsatz für Feuerwehr – Mehrfamilienhaus evakuiert

Die Feuerwehr Limbach-Oberfrohna war mit einem Großaufgebot im Einsatz. Bild: Andreas Kretschel
Update
Chemnitz Umland
Brand im Zentrum von Limbach-Oberfrohna: Großeinsatz für Feuerwehr – Mehrfamilienhaus evakuiert
Von Benjamin Lummer, Jonas Patzwaldt
Das Feuer brach am Montagabend in der zweiten Etage aus. Eine Wohnung kann vorerst nicht mehr genutzt werden. Die Feuerwehr nennt nun Details zu den schwierigen Löscharbeiten.

Ein Feuer in einem Mehrfamilienhaus an der Moritzstraße hat am Montagabend einen Großeinsatz der Feuerwehr in Limbach-Oberfrohna ausgelöst. Die betroffene Wohnung ist laut Polizei vorerst nicht mehr bewohnbar.
