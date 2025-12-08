Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Feuerwehr und Rettungsdienst wurden gegen 11 Uhr zur Schule an der Auerswalder Straße gerufen.
Feuerwehr und Rettungsdienst wurden gegen 11 Uhr zur Schule an der Auerswalder Straße gerufen. Bild: Jan Härtel
Feuerwehr und Rettungsdienst wurden gegen 11 Uhr zur Schule an der Auerswalder Straße gerufen.
Feuerwehr und Rettungsdienst wurden gegen 11 Uhr zur Schule an der Auerswalder Straße gerufen. Bild: Jan Härtel
Chemnitz
Brand in Chemnitzer Schule ausgebrochen
Von Christian Mathea
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Feuerwehr konnte den Brand in dem Gebäude an der Auerswalder Straße schnell löschen. Rettungskräfte untersuchen die Schüler.

Am Montagmittag sind Feuerwehr und Rettungsdienst zur Waldorfschule an der Auerswalder Straße in Chemnitz gerufen worden. Dort war in einem Klassenzimmer ein Feuer ausgebrochen, in dem sich eine Lehrerin und acht Grundschüler befanden. Das Personal begann eigenständig mit Löscharbeiten und evakuierte das Gebäude. Durch die Feuerwehr wurde die...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
09:31 Uhr
3 min.
Web-Inhalte für KI: EU leitet Ermittlungen gegen Google ein
Google könnte nach Ansicht der EU-Kommission auf dem KI-Markt gegen Wettbewerbsrecht verstoßen haben. (Archivbild)
Wer Google eine Frage stellt, bekommt auch Antworten einer Künstlichen Intelligenz. Der US-Internetriese nutzt dafür Inhalte Dritter - und gerät daher nun ins Visier der EU-Aufsicht.
26.11.2025
1 min.
Gewächshaus auf Balkon in Schönau brennt
Ein Brand an der Popowstraße sorgte am Mittwoch für Aufsehen.
Die Feuerwehr konnte das Feuer löschen.
Christian Mathea
08.12.2025
3 min.
Plauener Weihnachtsmarkt: Almhütte im Lichthof des Rathauses am Montag überraschend geschlossen
Die Almhütte von Mario Martin im Lichthof des Plauener Rathauses blieb am Montag geschlossen.
Rätselraten auf dem Plauener Weihnachtsmarkt: Die Almhütte im Rathaus-Innenhof blieb am Montag dicht. Ein Aushang warf Fragen auf.
Claudia Bodenschatz
16:45 Uhr
1 min.
Feuer an Chemnitzer Schule - 80 Menschen evakuiert
Kein Probealarm: An einer Schule in Chemnitz hat es gebrannt, sodass sich Lehrer und Schüler in Sicherheit bringen mussten. (Symbolbild)
Das war kein Probealarm: Ein Feuer während des Unterrichts hat Schüler und Lehrer einer Chemnitzer Schule aufgeschreckt. Was ist passiert?
08.12.2025
3 min.
Klingt nach Gruppenrat wie zu DDR-Zeiten, ist aber etwas völlig anderes: Sachsen will Idee des Klassenrats an allen Schulen verankern
In anderen Bundesländern gibt es das Konzept des Klassenrats schon seit Jahren, im Foto zum Beispiel in Essen in Nordrhein-Westfalen. Nun will Sachsen im großen Stil nachziehen.
An Sachsens Schulen sollen die Schüler künftig sogar übers Geld mitreden dürfen. Nebenbei erfüllt der Kultusminister damit eine langjährige Forderung der Lehrer. Die Sache hat nur einen Haken.
Frank Hommel
09:38 Uhr
4 min.
„Wahlwerbespot der AfD“, „peinlich“: So reagiert das Netz auf Bundeskanzler Friedrich Merz in der ARD-Arena
Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) am Montagabend ARD-„Arena“.
Wer den Bundeskanzler schon immer mal etwas fragen wollte, hatte am Montagabend dazu im Ersten die Gelegenheit. Was unter anderem gefragt wurde und wie die Reaktionen im Netz ausfielen.
Patrick Hyslop
Mehr Artikel