Brand in Chemnitzer Schule ausgebrochen

Chemnitz
Die Feuerwehr konnte den Brand in dem Gebäude an der Auerswalder Straße schnell löschen. Rettungskräfte untersuchen die Schüler.
Am Montagmittag sind Feuerwehr und Rettungsdienst zur Waldorfschule an der Auerswalder Straße in Chemnitz gerufen worden. Dort war in einem Klassenzimmer ein Feuer ausgebrochen, in dem sich eine Lehrerin und acht Grundschüler befanden. Das Personal begann eigenständig mit Löscharbeiten und evakuierte das Gebäude. Durch die Feuerwehr wurde die...
