  • Brand in früherem Wohnhotel Kappel in Chemnitz

Chemnitz
Brand in früherem Wohnhotel Kappel in Chemnitz
Redakteur
Von Benjamin Lummer
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In dem leerstehenden Haus wurde am Montagabend offenbar Unrat angezündet.

Feuerwehr und Polizei sind am Montagabend am früheren Wohnhotel Kappel an der Heydnstraße zum Einsatz gekommen. Gegen 21.30 Uhr wurde laut Polizei dort ein Brand gemeldet. Offenbar hatten Unbekannte in der obersten Etage des fünfstöckigen Hauses Unrat angezündet. Die Feuerwehr löschte den Brand, verletzt wurde laut Polizei niemand. Sie...
