Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Brand in Haus an Dresdner Straße in Chemnitz

Wegen eines Gebäudebrandes wurde die Dresdner Straße am Freitagmorgen gesperrt.
Wegen eines Gebäudebrandes wurde die Dresdner Straße am Freitagmorgen gesperrt. Bild: Jan Haertel
Wegen eines Gebäudebrandes wurde die Dresdner Straße am Freitagmorgen gesperrt.
Wegen eines Gebäudebrandes wurde die Dresdner Straße am Freitagmorgen gesperrt. Bild: Jan Haertel
Chemnitz
Brand in Haus an Dresdner Straße in Chemnitz
Redakteur
Von Christian Mathea
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Das Gebäude steht leer. Trotzdem hatte darin offenbar eine Party stattgefunden.

Am Freitagmorgen kurz vor 4 Uhr ist die Feuerwehr an die Dresdner Straße gerufen worden. Dort brannte es in einem leerstehenden Haus. Nach derzeitigem Kenntnisstand der Polizei hatte im zweiten Obergeschoss eine Feierlichkeit stattgefunden, bei der es zum falschen Umgang mit einer offenen Flamme gekommen sein muss. Die Feuerwehr konnte das Feuer...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
28.09.2025
4 min.
Europas Top-Golfer beim Ryder Cup vor Sieg in den USA
Rory McIlroy und das europäische Team haben beim Ryder Cup viel mehr zu bejubeln als die Gastgeber.
Am zweiten Tag des Ryder Cups zeigen Europas Top-Golfer ihre Klasse und bauen den Vorsprung auf den Gastgeber den ganzen Tag über aus. Die Titelverteidigung ist greifbar, den USA droht ein Debakel.
28.09.2025
2 min.
Oregons Gouverneurin: Militäreinsatz wäre "Machtmissbrauch"
Trump will das militärische Eingreifen in US-Städten ausweiten - Demokraten kritisieren das.
Präsident Trump hat angekündigt, Soldaten in eine weitere demokratisch regierte US-Stadt zu beordern: nach Portland. Aber darf er das? Die zuständige Gouverneurin stellt seine Befugnisse infrage.
16:00 Uhr
2 min.
350.000 Euro Schaden nach Unfall auf der A 4: Umgekippter Anhänger und ein flüchtiger Verursacher
Update
Wegen eines Unfalls zwischen Glösa und Mitte musste die Autobahn nachts gesperrt werden.
In den Nachtstunden hatte der Fahrer eines BMW die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Der auslösende Unfall passierte aber vorher.
Christian Mathea
27.09.2025
1 min.
Tragischer Tod während einer Zirkusvorstellung in Sachsen: Artistin erliegt ihren Verletzungen
Zu einem Polizei-Einsatz ist es am Samstag an einem Zirkus in Bautzen gekommen.
Zahlreiche Besucher haben die Veranstaltung verlassen, bevor die Rettungskräfte eintrafen. Die Polizei ruft nun dazu auf, die Hilfe von Kriseninterventionsteams in Anspruch zu nehmen.
Frank Hommel
26.09.2025
4 min.
„Höhle der Löwen“-Investor: Von diesem Start-up in Mittweida ist Carsten Maschmeyer begeistert
Per Handschlag hat Carsten Maschmeyer (li.) seine Investition in das Mittweidaer Startup von Christoph Jentzsch vereinbart.
Mit seiner digitalen Plattform für Unternehmensbeteiligungen hat der Blockchain-Pionier Christoph Jentzsch den Star-Investor überzeugt. Das Start-up Tokenize soll nun über Deutschland hinaus wachsen.
Jan Leißner
22.08.2025
1 min.
Unbekannte werfen brennenden Gegenstand in Restaurant auf Kaßberg – Polizei sucht Zeugen
Die Polizei ermittelt wegen eines Feuers am Freitagvormittag auf dem Kaßberg.
In dem betroffenen Restaurant an der Kanzlerstraße brannte nur ein Stuhl. Aber es hätte schlimmer kommen können.
Christian Mathea
Mehr Artikel