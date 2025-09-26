Brand in Haus an Dresdner Straße in Chemnitz

Chemnitz
Das Gebäude steht leer. Trotzdem hatte darin offenbar eine Party stattgefunden.
Am Freitagmorgen kurz vor 4 Uhr ist die Feuerwehr an die Dresdner Straße gerufen worden. Dort brannte es in einem leerstehenden Haus. Nach derzeitigem Kenntnisstand der Polizei hatte im zweiten Obergeschoss eine Feierlichkeit stattgefunden, bei der es zum falschen Umgang mit einer offenen Flamme gekommen sein muss. Die Feuerwehr konnte das Feuer...
