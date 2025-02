Brand in Hochhausruine an der Zwickauer Straße in Chemnitz: 44-Jähriger verletzt sich selbst

In einem leer stehenden Haus an der Zwickauer Straße kam es am Montagnachmittag zu einem Brand im Erdgeschoss. Was Polizei und Stadt zu den Hintergründen sagen.

Die Feuerwehr wurde am Montag gegen 15.20 Uhr an die Zwickauer Straße in Chemnitz gerufen. Wie die Pressestelle der Stadt Chemnitz mitteilt, rettete ein Atemschutztrupp eine Person mit Rauchgasvergiftung und übergab sie dem Rettungsdienst. Die Polizei erklärte, dass es sich dabei um einen 44-jährigen Deutschen handelt. Er habe in einer leer... Die Feuerwehr wurde am Montag gegen 15.20 Uhr an die Zwickauer Straße in Chemnitz gerufen. Wie die Pressestelle der Stadt Chemnitz mitteilt, rettete ein Atemschutztrupp eine Person mit Rauchgasvergiftung und übergab sie dem Rettungsdienst. Die Polizei erklärte, dass es sich dabei um einen 44-jährigen Deutschen handelt. Er habe in einer leer...