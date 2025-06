Brandstifter aus Duisburg in Chemnitz festgenommen

Die Bundespolizei hat am Dienstag an einer Straßenbahnhaltestelle in Chemnitz zufällig einen Mann festgenommen. Anlass war eine Bagatelle.

Am Dienstagvormittag gegen 12 Uhr fiel ein Mann am Straßenbahn-Haltepunkt Küchwald unangenehm auf. Er soll dort Zigarettenstummel weggeschmissen und auf den Boden gespuckt haben. Beamten der Bundespolizei sprachen den Mann daraufhin auf die Ordnungswidrigkeit an.