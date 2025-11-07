Brandstiftung an Chemnitzer Innenstadtlokal: Tische und Stühle zerstört

In der Nacht auf Freitag haben Unbekannte vor einem Restaurant an der Inneren Klosterstraße Feuer gelegt. Die Flammen griffen auch auf die Fassade über. Das sagen Mitarbeiter des Restaurants.

Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht auf Freitag Sitzmöbel vor einem Restaurant in der Inneren Klosterstraße angezündet. Das Mobiliar brannte vollständig nieder. Verletzt wurde niemand.