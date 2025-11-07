Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Brandstiftung an Chemnitzer Innenstadtlokal: Tische und Stühle zerstört

Mehrere Tische und Stühle wurden vollständig zerstört, zudem eine Scheibe des Restaurants beschädigt.
Mehrere Tische und Stühle wurden vollständig zerstört, zudem eine Scheibe des Restaurants beschädigt. Bild: Namaste India
Mehrere Tische und Stühle wurden vollständig zerstört, zudem eine Scheibe des Restaurants beschädigt.
Mehrere Tische und Stühle wurden vollständig zerstört, zudem eine Scheibe des Restaurants beschädigt. Bild: Namaste India
Chemnitz
Brandstiftung an Chemnitzer Innenstadtlokal: Tische und Stühle zerstört
Redakteur
Von Benjamin Lummer
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In der Nacht auf Freitag haben Unbekannte vor einem Restaurant an der Inneren Klosterstraße Feuer gelegt. Die Flammen griffen auch auf die Fassade über. Das sagen Mitarbeiter des Restaurants.

Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht auf Freitag Sitzmöbel vor einem Restaurant in der Inneren Klosterstraße angezündet. Das Mobiliar brannte vollständig nieder. Verletzt wurde niemand.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
27.10.2025
1 min.
Einbrecher plündern in Chemnitzer Restaurant
Der Chemnitzer Neumarkt. Hier wurde am Wochenende in ein Restaurant eingebrochen.
Die Täter hinterließen einen hohen Schaden.
Susanne Kiwitter
09:30 Uhr
1 min.
Wirtschaftsminister will Kontakte mit Indien ausbauen
Der Wirtschaftsminister besucht Indien. (Archivbild)
Wirtschaftsminister Dirk Panter reist mit einer Delegation nach Indien. Was sich Sachsens Wirtschaft davon verspricht.
09:15 Uhr
2 min.
Mülsener Lichterfahrt: Weihnachtstrucks mit mehr als kleinem Schneemann auf Armaturenbrett
Wie hier in Jacob säumten viele Menschen den Tross der weihnachtlich geschmückten Fahrzeuge.
Am 23. Dezember rollt der funkelnde Weihnachtstross wieder durch den Mülsengrund. Organisator Ronny Ehrler hat die Veranstaltung bereits beantragt.
Uta Pasler
08.11.2025
2 min.
Deutschlands beliebteste Bäcker: Zwei Erzgebirger in Sachsens Top 10
Die Thumer Brot-Piraten Christian und Nicole Beyer haben einen Titel zu verteidigen.
Das österreichische Gourmetmagazin „Falstaff“ sucht Deutschlands beliebteste Bäckereien: In Sachsen haben es erneut zwei Handwerksbetriebe aus dem Erzgebirge bis in die Endrunde geschafft. Wie geht’s weiter?
Katrin Kablau
07.11.2025
4 min.
Roswitha und Erwin Wich sind 65 Jahre verheiratet: „Wenn ich nach meinem Beruf gefragt werde, kommt ein Oohh“
Sie feierten Eiserne Hochzeit: Roswitha und Erwin Wich mit Tochter Manuela. Sohn Andreas konnte leider nicht mehr dabei sein.
Roswitha und Erwin Wich haben ihre Eiserne Hochzeit gefeiert. Was das Paar erzählen kann, ist ein ganzes Stück Reichenbacher Stadtgeschichte zwischen Zweitem Weltkrieg, DDR und Gegenwart.
Petra Steps
25.10.2025
3 min.
Nach vier Monaten: Restaurant im Chemnitzer Ikea wieder offen – aber jetzt gibt es keine Hotdogs
Das Ikea-Restaurant hat wieder regulär geöffnet. Kunden können nun an Terminals bestellen.
Im Rahmen der Erneuerung des Standorts im Neefepark hat Ikea auch das Restaurant auf Vordermann gebracht. Das empfängt jetzt mit neuem Konzept Kunden. Das Bistro hat dafür erstmal geschlossen.
Benjamin Lummer
Mehr Artikel