Braucht Chemnitz eine Basketballhalle in der City?

Die im Mai der Stadt übergebene Machbarkeitsstudie für einen Sport- und Kulturcampus ist jetzt in einer Zusammenfassung veröffentlicht. Das Thema steht im Mittelpunkt eines Podiums der FP am Dienstag.

Als im Vorjahr, der erfolgreichsten Saison der Chemnitzer Niners, der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer äußerte, dass er sich eine Spielstätte der Mannschaft in der City vorstellen kann, war die Begeisterung groß. Die infrage kommende Fläche hinter der „Parteifalte" gehört dem Freistaat, der zu einem Tausch gegen...