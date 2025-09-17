Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Braucht Chemnitz eine Basketballhalle in der City?

Gegenwärtig spielen die Niners in der Chemnitzer Messe, möchten aber eine eigene Halle.
Gegenwärtig spielen die Niners in der Chemnitzer Messe, möchten aber eine eigene Halle. Bild: René Hudl/Archiv
Gegenwärtig spielen die Niners in der Chemnitzer Messe, möchten aber eine eigene Halle.
Gegenwärtig spielen die Niners in der Chemnitzer Messe, möchten aber eine eigene Halle. Bild: René Hudl/Archiv
Chemnitz
Braucht Chemnitz eine Basketballhalle in der City?
Redakteur
Von Jens Kassner
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die im Mai der Stadt übergebene Machbarkeitsstudie für einen Sport- und Kulturcampus ist jetzt in einer Zusammenfassung veröffentlicht. Das Thema steht im Mittelpunkt eines Podiums der FP am Dienstag.

Als im Vorjahr, der erfolgreichsten Saison der Chemnitzer Niners, der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer äußerte, dass er sich eine Spielstätte der Mannschaft in der City vorstellen kann, war die Begeisterung groß. Die infrage kommende Fläche hinter der „Parteifalte“ gehört dem Freistaat, der zu einem Tausch gegen...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
18:00 Uhr
4 min.
Volkswagen ändert Pläne für seine Fabriken: Werk in Zwickau behält offenbar vorerst ein weiteres Modell
Ein ID.3 in der Montage im Zwickauer VW-Werk. Das Modell soll länger in Zwickau gefertigt werden als bisher geplant.
Der Autobauer will die geplante Verlagerung der VW-Golf-Produktion von Wolfsburg nach Mexiko verschieben. Das hat Folgen für das Fahrzeugwerk in Zwickau – das so etwas Zeit gewinnt.
Jan-Dirk Franke
08:30 Uhr
2 min.
Aumovio wegen Abspaltung von Continental kurz im Dax
Der Autozulieferer Aumovio geht an die Börse.
Contis Autozuliefergeschäft gilt als Sorgenkind und schrieb in den vergangenen Jahren immer wieder rote Zahlen. Als eigenständiges Unternehmen soll es nun besser laufen.
08:30 Uhr
4 min.
„In 80 Minuten um die Welt": Junge Musiker erobern die Freiberger Nikolaikirche
Dorothee Binnig (Leiterin) Peter Merker (Vorstand) und Cora Lantzsch (v. l). organisieren und leiten die New Generation.
Wenn am Wochenende "Spiel mir das Lied vom Tod" in der Nikolaikirche Freiberg erklingt, dann ist die New Generation der Oederaner Blasmusikanten auf einer musikalischen Reise um die Welt.
Mathias Herrmann
17.09.2025
4 min.
"So etwas habe ich noch nicht erlebt" - Verkäufer will Panorama-Hotel im Erzgebirge zurück
Markanter Komplex: Das Panorama-Hotel ist von vielen Stellen in Oberwiesenthal aus gut zu sehen. Mit 125 Zimmern ist es einer der größten Beherbergungsbetriebe im Erzgebirge.
Die Übernahme des bekannten 125-Zimmer-Hauses am Fichtelberg durch die Inter-Spa-Gruppe mit Sitz in Stuttgart im vorigen Herbst sollte ein Schritt in eine erfolgreiche Zukunft sein. Nun gibt es offenbar Probleme.
Kjell Riedel
16:30 Uhr
4 min.
Architektonische Visionen für Chemnitz: Von einer unterirdischen Niners-Halle bis zu Zeltdächern wie in München
Mitorganisatior Mario Friedrich ist mit der Resonanz auf die Wettbewerbsausschreibung zufrieden.
Die Fläche hinter dem als „Parteifalte“ bekannten Behördengebäude ist eine offene Wunde mitten in der Stadt. Studenten aus ganz Deutschland haben bei einem Ideenwettbewerb für den „Marienplatz“ ihre Vorstellungen eingereicht.
Jens Kassner
06.09.2025
6 min.
Niners- und Kulturarena im Chemnitzer Zentrum: Was für die Pläne spricht – und was dagegen
Trotz bester Innenstadtlage wird die Fläche hinter der „Parteifalte“ bis heute nur als Parkplatz genutzt.
Für die Fläche hinter der „Parteifalte“ gab es schon Ideen, bis heute wird sie aber nur als Parkplatz genutzt. Eine Sport- und Kulturstätte an dieser Stelle könnte für Belebung sorgen, steht aber vor einigen Hürden.
Christian Mathea, Benjamin Lummer
Mehr Artikel