Brennende Autos in Burgstädt: Polizei geht von Brandstiftung aus

In der Nacht zu Montag musste die Feuerwehr in Burgstädt ausrücken. Der Schaden ist groß.

Kurz nach Mitternacht in der Nacht zu Montag mussten Polizei und Feuerwehr in Burgstädt in die Kurt-Mauersberger-Straße ausrücken. Auf einem Parkplatz brannten zwei Autos – ein Toyota und ein Kia – lichterloh. Eine Hecke und zwei weitere abgestellte Pkw – ein Renault und ein Mercedes – seien ebenfalls schon beschädigt gewesen, teilt...