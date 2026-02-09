MENÜ
  • Brennende Autos in Burgstädt: Polizei geht von Brandstiftung aus

In der Nacht zu Montag brannten in Burgstädt mehrere Autos. Bild: Harry Härtel
Update
Chemnitz Umland
Brennende Autos in Burgstädt: Polizei geht von Brandstiftung aus
Redakteur
Von Susanne Kiwitter
In der Nacht zu Montag musste die Feuerwehr in Burgstädt ausrücken. Der Schaden ist groß.

Kurz nach Mitternacht in der Nacht zu Montag mussten Polizei und Feuerwehr in Burgstädt in die Kurt-Mauersberger-Straße ausrücken. Auf einem Parkplatz brannten zwei Autos – ein Toyota und ein Kia – lichterloh. Eine Hecke und zwei weitere abgestellte Pkw – ein Renault und ein Mercedes – seien ebenfalls schon beschädigt gewesen, teilt...
Erschienen am: 09.02.2026 | 14:04 Uhr
