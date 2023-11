Brennender Lkw auf der A4 in Chemnitz: Alle Fahrstreifen sind wieder frei

Bis zum Nachmittag staute sich der Verkehr Richtung Dresden. Der Laster musste abgeschleppt und die Unfallstelle beräumt werden.

Chemnitz.

Wegen eines Lkw-Brandes am Donnerstagmorgen war die A4 Richtung Dresden zwischen den Abfahrten Glösa und Chemnitz-Ost zeitweise voll gesperrt. Bis zum Nachmittag kam es auf der Strecke zu erheblichen Behinderungen. Die Polizei wurde am Donnerstag gegen 6.45 Uhr von dem Feuer informiert. „Es gibt keine Verletzten“, sagte eine Sprecherin. Der Lkw müsse gelöscht und abgeschleppt werden. Das zog sich über Stunden hin. Danach folgten noch Reinigungsarbeiten der Fahrbahn. Gegen 8.30 Uhr konnte zumindest die linke Fahrspur wieder freigegeben werden. Erst kurz nach 14.30 Uhr waren alle Fahrbahnen wieder frei. Der Stau in dem Bereich habe sich mittlerweile aufgelöst, so eine Sprecherin am Nachmittag. (cma/aed)