Brennender Plastik-Müll in Chemnitz: Fahrer reagiert und kippt zehn Kubikmeter Müll auf einen Platz

Chemnitz
Die Feuerwehr rückte am Freitagvormittag zu einem Brand in einem Müllauto aus.
Auf einem Platz in der Nähe des Chemnitzer Fußballstadions an der Gellertstraße hat die Feuerwehr am Freitag einen Müllhaufen gelöscht. Der Plastik-Müll war vorher in einem Müllfahrzeug in Brand geraten. Der Fahrer hatte das bemerkt und schnell reagiert, indem er zehn Kubikmeter abkippte. Etwa zwei davon haben offen gebrannt. Personen...
