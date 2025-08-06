BSW will Kreisverband in Chemnitz gründen

Das Bündnis Sahra Wagenknecht ist zwar schon seit einem Jahr im Stadtrat und im Landtag vertreten, doch erst jetzt kommt es zur Gründung einer Parteistruktur auf Kreisebene.

Das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) war der politische Senkrechtstarter des vergangenen Jahres. Nur wenige Monate nach der Gründung gelang der Einzug in den Chemnitzer Stadtrat, den Sächsischen Landtag und ins EU-Parlament. In Thüringen regiert die Partei sogar mit. Der Siegeszug nahm erst mit dem knappen Scheitern an der Fünf-Prozent-Hürde...