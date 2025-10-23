Buchvorstellung in Chemnitz: Frau Koschak, wie erklärt man Kindern die Nachhaltigkeitsziele der UN?

Mit „Kleine Helden – große Ziele“ liefert die Wettermoderatorin Michaela Koschak einen Beitrag zur Bildung für nachhaltige Entwicklung im Rahmen der Sächsischen Nachhaltigkeitskonferenz 2025.

Ein achtjähriger Junge lebt in Kenia mit seinen Eltern und Großeltern in einer kleinen Hütte aus Wellblech. Es ist zu eng. Ein anderes Leben kennt er nicht. Seine Träume sind warmes Essen, ein sauberes T-Shirt und eines Tages die Chance, zur Schule gehen zu dürfen. Er erinnert sich an den Tag, als er starke Bauchschmerzen hatte. Er konnte...