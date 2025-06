Bürgerinitiative gegen Solarpark Glösa verärgert über Chemnitzer AfD

Die Stadtratsfraktion der AfD lädt für Montag zu einem Bürgerdialog über den umstrittenen Solarpark. Die Gegner des Parks vor Ort stören sich daran.

Ein von der Stadtratsfraktion der AfD angekündigter Bürgerdialog in Glösa sorgt für Irritationen bei den Gegnern des Projektes. Die AfD will am Montag mit Anwohnern des Stadtteils über den geplanten Solarpark ins Gespräch kommen und baut am Nachmittag einen Stand auf.