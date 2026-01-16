Bundespolizei stellt Schulschwänzer aus Nordrhein-Westfalen am Chemnitzer Hauptbahnhof

Ein junger Mann der per Haftbefehl gesucht wird, wird in Chemnitz von der Polizei aufgegriffen. Doch es geht glimpflich für ihn aus.

Beamte der Bundespolizei haben am Chemnitzer Hauptbahnhof einen gesuchten jungen Mann gestellt. Zwar ist der 18-jährige Deutsche, den die Einsatzkräfte am Donnerstagabend gegen 23.30 Uhr aufgriffen, kein Schwerverbrecher. Doch das Amtsgericht Lünen (Nordrhein-Westfalen) suchte den Mann per Haftbefehl. Weil er seiner Schulpflicht nicht...