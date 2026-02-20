Bundespolizist am Chemnitzer Hauptbahnhof durch Kopfstoß verletzt

Chemnitz
Ein 36-Jähriger, der den Beamten bereits bekannt war, hatte diesmal ein Ticket. Allerdings rastete er dennoch aus.
Der Mann wartete am Bahnsteig auf dem Chemnitzer Hauptbahnhof. Der 36-Jährige ist bekannt. Schon oft sei er aufgefallen, weil er kein Ticket hatte. Das ist dieses Mal anders. Allerdings formt er mit seiner Hand eine Pistole und deutet einen Schuss an, heißt es von der Bundespolizei. Die Zugbegleiterin fühlt sich bedroht, informiert die...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.