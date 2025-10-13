Bundesumweltminister Carsten Schneider in Chemnitz: „Wir brauchen mehr Begeisterung für Naturwissenschaften“

Chemnitz
Der Bundesminister hatte am Montag mehrere Termine in Chemnitz und der Region. Unter anderem ließ er sich das Solaris Förderzentrum für Jugend und Umwelt zeigen.
Der Bundesumweltminister Carsten Schneider (SPD) war am Montag zu mehreren Terminen in Chemnitz und der Region unterwegs. In Zwickau besuchte er am Mittag gemeinsam mit Vertretern der Landesregierung das Werk von Volkswagen. Am Nachmittag war Schneider dann gemeinsam mit Sachsens Wirtschaftsminister Dirk Panter und dem Chemnitzer...
