Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Bundesweiter Warntag steht bevor: Wie viele Sirenen in Chemnitz anspringen

Sirenen, wie auf der Comenius-Grundschule in Altchemnitz, werden am 11. September getestet.
Sirenen, wie auf der Comenius-Grundschule in Altchemnitz, werden am 11. September getestet. Bild: Toni Söll
Sirenen, wie auf der Comenius-Grundschule in Altchemnitz, werden am 11. September getestet.
Sirenen, wie auf der Comenius-Grundschule in Altchemnitz, werden am 11. September getestet. Bild: Toni Söll
Chemnitz
Bundesweiter Warntag steht bevor: Wie viele Sirenen in Chemnitz anspringen
Redakteur
Von Erik Anke
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Am Vormittag des 11. September werden bundesweit Sirenen und Handyalarme getestet. In Chemnitz hat man damit bisher gute Erfahrungen gemacht.

Es wird laut am kommenden Donnerstag. Der bundesweite Warntag steht am 11. September bevor. 11 Uhr soll über die Nationale Warnzentrale in Bonn eine Probewarnung ausgelöst werden. Diese erreicht dann das ganze Bundesgebiet zum Beispiel per Warn-App, Mobilfunkzelle und örtliche Sirenen. In Chemnitz springen dann voraussichtlich 48 Sirenen an.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
05.09.2025
3 min.
Warntag am 11. September in Mittelsachsen: Zufall oder unglückliches Datum?
So sehen Sirenen aus, die bisher auf Dächern in der Region stehen.
Fast 450 Sirenen im Landkreis sollen die Bevölkerung alarmieren. Moderne Anlagen sollen in Taura und Burgstädt installiert werden. Doch warum fällt der Warntag ausgerechnet auf den 11. September?
Bettina Junge
08.09.2025
2 min.
Angela Merkel in Chemnitz: Die Bilder vom Besuch der Ex-Kanzlerin
 11 Bilder
Bundeskanzlerin a.D. Angela Merkel las in der Chemnitzer Stadthalle vor mehr als 2000 zahlenden Gästen aus ihren Memoiren.
In der ausverkauften Chemnitzer Stadthalle hat Angela Merkel am Montag aus ihren Memoiren vorgelesen. Zuvor war sie aber noch andernorts in der Stadt unterwegs.
FP
Von Jan-Dirk Franke
2 min.
07.09.2025
2 min.
Kommentar zu Rücktritt des Betriebsratschefs: Ein Nackenschlag für den VW-Standort Zwickau
Meinung
Redakteur
Was genau vorgefallen ist, hat VW-Betriebsratschef Uwe Kunstmann bisher offen gelassen.
Miese Stimmung, Kostendruck: Das VW-Werk braucht jetzt eigentlich eine starke Betriebsratsspitze. Die muss nun aber erst gefunden werden – und zwar so schnell wie möglich.
Jan-Dirk Franke
11:07 Uhr
2 min.
Klingenthaler Herbstkammlauf startet am Sonntag zum 36. Mal
Am Sonntag startet der diesjährige Herbstkammlauf.
Ausgangspunkt und Ziel ist das Waldhotel Vogtland. Am Samstag sind aber erst mal die Wintersportler beim Sachsenpokal gefordert.
Florian Müller
11:00 Uhr
1 min.
Tierisches Abenteuerstück im Chemnitzer Fritz-Theater
Nach der Uraufführung kommt die Inszenierung nun erneut auf die Bühne. Sie soll etwas für die ganze Familie sein.
Uwe Rechtenbach
07.09.2025
3 min.
Bundesweiter Warntag: Warum am Donnerstag im Vogtland nicht alle Sirenen auf einmal heulen
Im Vogtlandkreis ertönen die Sirenen am Warntag zwischen 11 und 11.15 Uhr.
Seit fünf Jahren findet am zweiten Donnerstag im September der bundesweite Warntag statt. Die Bevölkerung soll so für Gefahrenlagen und Warnszenarien sensibilisiert werden. Wie das im Vogtlandkreis vonstatten geht.
Daniela Hommel-Kreißl
Mehr Artikel