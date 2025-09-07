Bundesweiter Warntag steht bevor: Wie viele Sirenen in Chemnitz anspringen

Chemnitz
Am Vormittag des 11. September werden bundesweit Sirenen und Handyalarme getestet. In Chemnitz hat man damit bisher gute Erfahrungen gemacht.
Es wird laut am kommenden Donnerstag. Der bundesweite Warntag steht am 11. September bevor. 11 Uhr soll über die Nationale Warnzentrale in Bonn eine Probewarnung ausgelöst werden. Diese erreicht dann das ganze Bundesgebiet zum Beispiel per Warn-App, Mobilfunkzelle und örtliche Sirenen. In Chemnitz springen dann voraussichtlich 48 Sirenen an.
