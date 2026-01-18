Burgstädt: Eine Stadt ehrt ihre Ehrenamtler

Beim Neujahresempfang der Stadt wurden mehr als ein Dutzend Menschen und Vereine ausgezeichnet, ohne die Burgstädt nicht das wäre, was es ist. Das sind die Gewinner.

Sportvereine, Museum, Kleingärtner, Feuerwehr: Eine Stadt besteht nicht nur aus Häusern, Verwaltung, Straßen und Schulen, sondern wird vor allem durch die Menschen ein Ort mit Leben. Ohne Ehrenamt sind solche Strukturen nicht denkbar. Zum Neujahresempfang der Stadt Burgstädt wurden genau solche Personen und Vereinigungen nun in den Fokus...