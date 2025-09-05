Burgstädt feiert erstmals Oktoberfest mit Haxe, Bier und Musik: Wie die Reithalle zur kleinen Wiesn werden soll

Premiere in Burgstädt: Am 20. September steigt in der Reithalle das erste Oktoberfest mit Musik, Maßkrugstemmen und Freibier. 800 Gäste können feiern. Schon jetzt sind viele Tickets weg.

Wenn am 20. September in München die Wiesn eröffnet, wird auch in Burgstädt erstmals „O’zapft is!“ gerufen. In der Reithalle an der Peniger Straße lädt die Eventagentur Casus Events von Pascal Köhler zum ersten Burgstädter Oktoberfest ein. Los geht es ab 17 Uhr mit einem Freibieranstich und zünftiger Musik der Milkauer Schalmeien. Wenn am 20. September in München die Wiesn eröffnet, wird auch in Burgstädt erstmals „O’zapft is!“ gerufen. In der Reithalle an der Peniger Straße lädt die Eventagentur Casus Events von Pascal Köhler zum ersten Burgstädter Oktoberfest ein. Los geht es ab 17 Uhr mit einem Freibieranstich und zünftiger Musik der Milkauer Schalmeien.