Burgstädt: Kunstzirkel verliert nach Jubiläumsjahr seine Galerie

Chemnitz Umland
Die Galerie „Art Forum“ ist seit Ende Dezember geschlossen. Der Kunstzirkel der Stadt bleibt trotzdem aktiv und sucht nach neuen Ausstellungsmöglichkeiten – auch für teils Jahrhunderte alte Druckwerkzeuge. Welche Rolle ein Tierarzt dabei spielt.
Eigentlich war die Burgstädter Galerie Art Forum unter neuer Leitung im vergangenen, ihrem 40. Jahr gerade wieder aufgeblüht. Doch dann kam das Aus: „Liebe Freunde der Galerie Art Forum, leider erhalten wir, der Kulturverein Burgstädt keine Fördermittel von der Stadt Burgstädt für das Jahr 2026. Daher mussten wir leider die Galerie zum...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.