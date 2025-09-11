Burgstädt modernisiert Parksystem: Handyparken und Kartenzahlung kommen

Die Zeiten des Gratis-Parkens in Burgstädt enden. Neue Automaten sollen am Bahnhof, Anger und Sportzentrum installiert werden. Doch etwas Entscheidendes fehlt noch.

Frühestens ab Januar 2026 soll es mehr Parkscheinautomaten in Burgstädt geben und damit das Gratis-Parken ad acta gelegt werden. Für 70.000 Euro werden neue Automaten gekauft. Die veralteten Anlagen am Markt, Rathausvorplatz und Brühl sollen erneuert und neue am Bahnhof, Anger und am Sportzentrum aufgebaut werden. Neben Bargeldnutzung werden...