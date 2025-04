Burgstädt: Mülltonnenbrand offenbar durch Defekt ausgelöst

Bei dem Brand an der Köbkestraße war in der Nacht zum Montag Sachschaden von etwa 2000 Euro entstanden.

Burgstädt.

Ein Brand von Mülltonnen in einem Unterstand an der Köbkestraße in Burgstädt in der Nacht vom Sonntag zum Montag ist offenbar durch einen technischen Defekt ausgelöst worden. Davon geht jedenfalls die Polizei nach ihren ersten Ermittlungen aus, wie die Pressestelle der Polizeidirektion Chemnitz am Dienstag mitteilte. Der Brand, welcher von der Rettungsleitstelle am Montag gegen 0.15 Uhr der Polizei gemeldet worden war, habe von der Feuerwehr schnell gelöscht werden können. Dennoch entstand laut Polizei ein Sachschaden in Höhe von insgesamt circa 2000 Euro. Personen seien nicht zu Schaden gekommen. Die Ursache des Brandes war den Angaben zufolge offenbar eine defekte Lampe der Beleuchtung in dem Unterstand. (mib)