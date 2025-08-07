Burgstädt oder doch Limbach? Ein Unfall, aber keiner weiß, wo genau

Die Polizei sucht Zeugen, um einen Unfallflüchtigen dingfest zu machen. Die Ermittlungen dürften schwierig werden.

Es ist Mittwoch, der 6. August. Ein Autofahrer oder eine Autofahrerin macht sich auf den Weg. Besorgungen, so scheint es, müssen erledigt werden. 10.30 Uhr beginnt das Ganze. Erst der Tedi-Markt in Burgstädt, dann der Netto in Hartmannsdorf und schließlich eine Parkfläche in Limbach-Oberfrohna an der Sachsenstraße/Ecke Querstraße. Auf...