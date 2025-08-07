Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Burgstädt oder doch Limbach? Ein Unfall, aber keiner weiß, wo genau

Die Polizei versucht einen Unfallverursacher (Schaden: 2000 Euro) zu finden.
Die Polizei versucht einen Unfallverursacher (Schaden: 2000 Euro) zu finden. Bild: David Inderlied/dpa
Die Polizei versucht einen Unfallverursacher (Schaden: 2000 Euro) zu finden.
Die Polizei versucht einen Unfallverursacher (Schaden: 2000 Euro) zu finden. Bild: David Inderlied/dpa
Chemnitz Umland
Burgstädt oder doch Limbach? Ein Unfall, aber keiner weiß, wo genau
Redakteur
Von Denise Märkisch
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Polizei sucht Zeugen, um einen Unfallflüchtigen dingfest zu machen. Die Ermittlungen dürften schwierig werden.

Es ist Mittwoch, der 6. August. Ein Autofahrer oder eine Autofahrerin macht sich auf den Weg. Besorgungen, so scheint es, müssen erledigt werden. 10.30 Uhr beginnt das Ganze. Erst der Tedi-Markt in Burgstädt, dann der Netto in Hartmannsdorf und schließlich eine Parkfläche in Limbach-Oberfrohna an der Sachsenstraße/Ecke Querstraße. Auf...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
29.07.2025
1 min.
Gegen geparktes Auto in Plauen gekracht
Die Polizei sucht einen Unfallflüchtigen.
Der Unfallverursacher ist verschwunden. Die Polizei hat eine Bitte.
Lutz Kirchner
Von Nicole Jähn
8 min.
09.08.2025
8 min.
Zehn Lügen über den Schulanfang, an die wir in Sachsen glauben
Meinung
Redakteur
Erwartungsdruck mit Schleife.
Der Schulanfang ist ein Zirkus, an dem sich viele Familien in Sachsen jedes Jahr verausgaben. Muss das eigentlich so sein oder lügen wir uns seit Jahrzehnten gegenseitig die Tasche voll? Der Versuch eines persönlichen Ausstiegs.
Nicole Jähn
06:00 Uhr
5 min.
Erst ab 18 - Sex-Ausstellung zwischen Kunst und Porno
Die Ausstellung ist erst ab 18 Jahren freigegeben.
Es ist eine Gratwanderung: Das NRW-Forum in Düsseldorf lädt ein zu einer Ausstellung über die ganze Komplexität der Sexualität. Jugendfrei ist die Schau nicht.
Dorothea Hülsmeier, dpa
06:00 Uhr
5 min.
Haselnüsse werden teurer, auch wegen des Klimawandels
Haselnüsse wachsen auch in Deutschland, kommen aber vor allem aus der Türkei. (Illustration)
In der Türkei schädigt ein Kälteeinbruch die Sträucher. Auf dem Weltmarkt steigen die Haselnusspreise danach steil. Das macht sich bei Unternehmen und Verbrauchern in Deutschland bemerkbar.
Lukas Müller, Anne Pollmann und Oliver Schmale, dpa
03.08.2025
1 min.
In Burgstädt sorgt ein Randalierer für einen Polizeieinsatz
Die Polizei muss in Burgstädt wegen eines Randalierers ausrücken.
Ein 28-Jähriger beschädigt zunächst mutwillig ein Auto. Doch das ist nicht seine letzte Tat.
Uwe Rechtenbach
10:40 Uhr
1 min.
Diebstahl im Erzgebirge lässt Schulanfänger traurig zurück
Ein geschmückter Traktor sollte der Blickfang heute in Heidersdorf werden.
Der Traktor sollte, liebevoll geschmückt, zum Schulanfang ein Blickfang sein. Polizei setzt auf Zeugenhinweise.
Katrin Kablau
Mehr Artikel