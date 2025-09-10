Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Burgstädt: Radfahrer im Rausch und Crash an der Grundstücksausfahrt

Was die Polizei am Dienstag in Burgstädt zu tun hatte.
Was die Polizei am Dienstag in Burgstädt zu tun hatte.
Chemnitz Umland
Burgstädt: Radfahrer im Rausch und Crash an der Grundstücksausfahrt
Redakteur
Von Susanne Kiwitter
Bei einem Unfall am Dienstagnachmittag in Burgstädt entstand hoher Sachschaden. Schon kurz nach Mittag am selben Tag fiel den Beamten etwas anderes auf.

Dienstagnachmittag in Burgstädt, 20 Minuten nach zwei Uhr: Ein Fahrradfahrer ist auf der Chemnitzer Straße (S 242) unterwegs. Einer Polizeistreife fällt der 67-Jährige auf dem Gefährt auf, weil er Schlangenlinien fährt. Die Beamten halten ihn an. 2,1 Promille ergibt ein Atemalkoholtest bei der Kontrolle. Der betrunkene Mann musste zur...
