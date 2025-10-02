Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Burgstädt schaltet Blitzer ab: Was das für Autofahrer bedeutet

Die Tage des stationären Blitzers an der Goethestraße in Burgstädt sind gezählt.
Die Tage des stationären Blitzers an der Goethestraße in Burgstädt sind gezählt. Bild: Andreas Seidel/Archiv
Die Tage des stationären Blitzers an der Goethestraße in Burgstädt sind gezählt.
Die Tage des stationären Blitzers an der Goethestraße in Burgstädt sind gezählt. Bild: Andreas Seidel/Archiv
Chemnitz Umland
Burgstädt schaltet Blitzer ab: Was das für Autofahrer bedeutet
Redakteur
Von Bettina Junge
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Einst war Burgstädt eine Blitzerhochburg mit sieben stationären Blitzern. Doch nun geht die Stadt neue Wege, weil der alte nicht mehr wirtschaftlich ist. Wie Raserei trotzdem verhindert werden soll.

„Mist, schon wieder zu schnell gefahren und ertappt.“ Welcher Kraftfahrer hat nicht schon geflucht, wenn er gedankenverloren am Abend durch das fast menschenleere Burgstädt gefahren ist und plötzlich auf der Goethestraße erinnert wird: Hier gilt Tempo 50. Seit November 2013 stehen die Anlagen der Firma Jenoptik aus Nordrhein-Westfalen...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
02.10.2025
1 min.
Stefanie Hertel sagt Auftritt im Erzgebirge kurzfristig ab: Das ist der Grund
Stefanie Hertel wollte am Wochenende in Aue mit der Band More than Words auftreten.
Eigentlich sollte die Band „More than Words“ mit Stefanie Hertel am Wochenende ein Konzert in Aue geben. Warum daraus jetzt überraschend nichts wird.
Joseph Wenzel
03.10.2025
5 min.
Oberbürgermeisterwahl in Freiberg: Vier Personalien stehen fest, doch es gibt noch Fragezeichen
Update
Das beste Ergebnis im ersten Durchgang: Philipp Preißler (Mitte) jubelte im Gasthof Halsbach über das Ergebnis im ersten Durchgang der OB-Wahl in Freiberg. Er tritt am 26. Oktober erneut an.
Seit Freitagabend ist klar, wer sich beim zweiten Wahlgang zur OB-Wahl in Freiberg am 26. Oktober erneut bewirbt. Die Stadt hat die Bewerbungen bestätigt. Zu einem Rückzug gibt es Klärungsbedarf.
Grit Baldauf, Matthias Behrend
18.08.2025
3 min.
Blitzer in Lichtenwalde und Flöha werden abgebaut
Die im Herbst 2019 errichtete Blitzeranlage in Lichtenwalde soll abgebaut werden.
Der Landkreis hat aber noch weitergehende Pläne. Die betreffen vier stationäre Blitzer-Anlagen an vielbefahrenen Straßen in Mittelsachsen. Zu einem Vorhaben gibt es auch Kritik.
Jan Leißner
16.06.2025
3 min.
Blitzer in Burgstädt außer Betrieb: Was bedeutet das für Autofahrer?
Seit reichlich zehn Jahren steht dieser Blitzer an der Goethestraße in Burgstädt.
Burgstädt verliert seinen Ruf als Blitzerhochburg. Die Anzahl der Strafzettel sinkt, während ein alter Blitzer den Geist aufgibt. Wie es jetzt weitergehen soll.
Bettina Junge
04.10.2025
1 min.
Explosion in Chemnitzer Wohnhaus
Nach einer Explosion evakuierten Einsatzkräfte ein Mehrfamilienhaus. (Symbolbild)
Fenster zerbersten, Autoscheiben splittern: Bei einer Explosion in einem Wohnhaus gibt es einen heftigen Knall. Einsatzkräfte finden einen im Gras liegenden Menschen.
04.10.2025
5 min.
Wieder Drohnenalarm: Flughafen München stellt Betrieb ein
Tausende Menschen sitzen am Flughafen München fest.
Tausende Flugreisende in München können nicht wie geplant abheben. Die Polizei sichtete erneut Drohnen.
Mehr Artikel