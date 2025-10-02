Burgstädt schaltet Blitzer ab: Was das für Autofahrer bedeutet

Einst war Burgstädt eine Blitzerhochburg mit sieben stationären Blitzern. Doch nun geht die Stadt neue Wege, weil der alte nicht mehr wirtschaftlich ist. Wie Raserei trotzdem verhindert werden soll.

„Mist, schon wieder zu schnell gefahren und ertappt.“ Welcher Kraftfahrer hat nicht schon geflucht, wenn er gedankenverloren am Abend durch das fast menschenleere Burgstädt gefahren ist und plötzlich auf der Goethestraße erinnert wird: Hier gilt Tempo 50. Seit November 2013 stehen die Anlagen der Firma Jenoptik aus Nordrhein-Westfalen... „Mist, schon wieder zu schnell gefahren und ertappt.“ Welcher Kraftfahrer hat nicht schon geflucht, wenn er gedankenverloren am Abend durch das fast menschenleere Burgstädt gefahren ist und plötzlich auf der Goethestraße erinnert wird: Hier gilt Tempo 50. Seit November 2013 stehen die Anlagen der Firma Jenoptik aus Nordrhein-Westfalen...