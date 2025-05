Burgstädt: Unbekannte legen Spikes unter abgestellte Transporter

Zeugen verhinderten, dass die Reifen der Fahrzeuge beschädigt und damit der Straßenverkehr gefährdet wurden.

Burgstädt.

Der Kriminaldienst des Polizeireviers Rochlitz hofft auf Zeugenhinweise zu einer Tat am vergangenen Wochenende in Burgstädt. Wie am Montag mitgeteilt wurde, haben Unbekannte in der Zeit zwischen Freitag, 16 Uhr, und Sonntag, 9.40 Uhr, unter zwei Transporter, die auf der Dr.-Pohl-Straße abgestellt waren, jeweils einen spitzen sogenannten Spike aus Metall gelegt. Dadurch hätten die Reifen beschädigt und damit die Sicherheit des Straßenverkehrs gefährdet werden können. Zeugen, welche die Spikes beim Vorbeifahren sahen, hätten das verhindert. Hinweise zu Tatverdächtigen oder von Zeugen, denen im genannten Tatzeitraum etwas aufgefallen ist, nimmt das Polizeirevier Rochlitz unter der Telefonnummer 03737 7890 entgegen. (mib)