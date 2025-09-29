Burgstädt will Gratis-Angebote streichen: Sportvereine sollen zahlen

Chemnitz Umland
In Burgstädt droht das Ende der kostenlosen Sportstättennutzung. Die Stadt plant Gebühren für Vereine. Der finanzielle Druck wird größer. Diese Details sind bisher bekannt.
Die Stadt Burgstädt will und muss sich von liebgewonnenen Gratis-Angeboten trennen. Die prekäre Haushaltslage macht es notwendig, eine freiwillige Haushaltskonsolidierung läuft. Nachdem bereits Parkgebühren und Kita-Beiträge gestiegen sind, geht es jetzt an die „Privilegien“ der Sportvereine.
