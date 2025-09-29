Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Burgstädt will Gratis-Angebote streichen: Sportvereine sollen zahlen

Stadtrat und Sportler Markus Kolbe auf dem Sportplatz an der Vater-Jahn-Straße.
Stadtrat und Sportler Markus Kolbe auf dem Sportplatz an der Vater-Jahn-Straße. Bild: Toni Söll/Archiv
Stadtrat und Sportler Markus Kolbe auf dem Sportplatz an der Vater-Jahn-Straße.
Stadtrat und Sportler Markus Kolbe auf dem Sportplatz an der Vater-Jahn-Straße. Bild: Toni Söll/Archiv
Chemnitz Umland
Burgstädt will Gratis-Angebote streichen: Sportvereine sollen zahlen
Redakteur
Von Bettina Junge
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In Burgstädt droht das Ende der kostenlosen Sportstättennutzung. Die Stadt plant Gebühren für Vereine. Der finanzielle Druck wird größer. Diese Details sind bisher bekannt.

Die Stadt Burgstädt will und muss sich von liebgewonnenen Gratis-Angeboten trennen. Die prekäre Haushaltslage macht es notwendig, eine freiwillige Haushaltskonsolidierung läuft. Nachdem bereits Parkgebühren und Kita-Beiträge gestiegen sind, geht es jetzt an die „Privilegien“ der Sportvereine.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
08:37 Uhr
2 min.
Mietwagen: Nur bei zwei Dritteln lief es problemlos
Mit dem Mietwagen das Reiseland nach Lust und Laune entdecken – praktisch, aber nicht immer reibungslos.
Zusatzpolicen, die einem am Schalter aufgedrängt werden. Ein kleineres Auto, als man gebucht hat. Viele haben schon Mietwagenärger erlebt, wie eine Umfrage zeigt.
17.09.2025
2 min.
Wohnmobil-Boom: Burgstädt möchte vom Trend profitieren
Idylle pur: Der Mio-Campingplatz in Ottendorf mit 40 Stellplätzen bei Sonnenuntergang.
Burgstädt plant, das Parken zu digitalisieren. Handy- und Kartenzahlung stehen im Fokus, während Wohnmobil-Parkplätze die touristische Infrastruktur erweitern könnten. Das ist geplant.
Bettina Junge
23.09.2025
4 min.
Von Null auf 8500 Euro: Tischtennissportler schockiert von geplanten Sportstätten-Gebühren in Lichtenau
Thomas Lippmann ist seit 30 Jahren Abteilungsleiter Tischtennis beim Lichtenauer SC. Im Punktspielbetrieb sind sechs Erwachsenen- und fünf Jugendmannschaften am Start.
Die Nutzung der Sportstätten soll für Vereine kostenpflichtig werden. Nicht nur die Tischtennisabteilung des Lichtenauer SC steht vor einer finanziellen Zerreißprobe. Kein Einzelfall in der Region.
Bettina Junge
29.09.2025
4 min.
„Schlag ins Gesicht“: Schoeller kündigt nach Schließung der Papierfabrik Penig Millionen-Investition in Osnabrück an
Die Papierfabrik Penig ist seit drei Monaten geschlossen. Nun wird bekannt: Schoeller investiert Millionen in den Standort Osnabrück.
Während in das Werk in Osnabrück investiert wird, bleibt die Zukunft der Papierfabrik in Penig ungewiss. Bei den Peniger Mitarbeitern sorgt das für gemischte Gefühle.
Julia Czaja
08:40 Uhr
2 min.
Verbraucher zahlen weniger für Strom und Gas
Die Stromkosten für Verbraucher sind zuletzt gesunken (Archivbild)
Die Energiepreise für Verbraucher sind zuletzt gesunken. Doch im Vergleich zu den Zeiten vor dem Ukraine-Krieg bleiben immense Anstiege. Auch der Staat treibt die Kosten für Privathaushalte.
29.09.2025
4 min.
Einzelhandel im Erzgebirge: Innenstadt verliert das nächste Traditionsgeschäft
Reinhart Unger und Almut Nitzsche in ihrer Buchhandlung bei Sankt Annen an der Großen Kirchgasse.
Vor vier Jahren sind Almut Nitzsche und Reinhart Unger mit ihrer Buchhandlung in Annaberg umgezogen – wegen einer Großbaustelle. Nun erleben beide ein Deja vu.
Antje Flath
Mehr Artikel