Burgstädter Einbruchsserie: Jetzt steht ein 36-Jähriger vor Gericht

Um seinen Drogenkonsum zu finanzieren, wird ein junger Mann immer wieder straffällig. Jetzt plant der Angeklagte eine Therapie. Doch seine Vergangenheit holt ihn erst einmal wieder ein.

Eine Einbruchsserie hat Burgstädt im Frühjahr 2023 in Atem gehalten. Dabei war der Sachschaden meist höher als die Beute. So auch beim Einbruch im Taurasteinturm. Eine Geldkassette wurde gestohlen, Inhalt 1,50 Euro. Seit Montag muss sich ein 36-Jähriger aus Mittelsachsen vor dem Amtsgericht in Chemnitz verantworten. Ihm wird besonders schwerer...