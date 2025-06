Burgstädter Gymnasium gewinnt Chemnitzer Umweltpreis – Wie Schüler mit nachhaltigen Ideen zur Artenvielfalt überzeugen

Der Chemnitzer Umweltpreis wird im Kulturhauptstadtjahr auch in der Region vergeben. Mit ihrem Projekt „Auf den Weg gebracht“ holten Schüler des Gymnasiums Burgstädt nun einen 1. Platz.

„Auf den Weg gebracht“, so heißt ein Umweltprojekt der Klassenstufen 5 bis 8 am Burgstädter Gymnasium, bei dem es um die Erhöhung der Artenvielfalt insbesondere entlang der täglichen Schulwege geht. In der Vergangenheit hatten die Kinder und Jugendlichen an mehreren Standorten rund um Burgstädt beispielsweise Baumsetzlinge angepflanzt und...