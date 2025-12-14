MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Burgstädter Stadtadvent: Eine Stadt taucht in die Weihnachtszeit ein

Am dritten Adventswochenende verwandelte sich Burgstädt wieder in ein Weihnachtswunderland.
Am dritten Adventswochenende verwandelte sich Burgstädt wieder in ein Weihnachtswunderland. Bild: Ralf Jerke
Am dritten Adventswochenende verwandelte sich Burgstädt wieder in ein Weihnachtswunderland.
Am dritten Adventswochenende verwandelte sich Burgstädt wieder in ein Weihnachtswunderland. Bild: Ralf Jerke
Chemnitz Umland
Burgstädter Stadtadvent: Eine Stadt taucht in die Weihnachtszeit ein
Redakteur
Von Denise Märkisch
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Zwei Tage lang herrschte in Burgstädt Weihnachtszauber. Märchen, Glühwein und Stollen waren noch längst nicht alles.

Am dritten Adventswochenende war es soweit. In Burgstädt war Weihnachtsmarktzeit – oder wie es dort heißt „Stadtadvent“. Bereits am Samstag war der Platz mit vielen Besuchern gefüllt. Am Anfang wurden Traditionen gepflegt. Bürgermeister Lars Neumann schnitt den Stollen an. Das gehört einfach dazu. Aber auch sonst war das Programm...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
11.12.2025
4 min.
Jede Menge Adventsstimmung im Chemnitzer Umland: Weihnachtsmärkte, Konzerte und Basteln
Jana Reiche als Eiskönigin auf dem Burgstädter Stadtadvent. Auch diesmal ist sie wieder mit dabei.
Städte und Gemeinden rund um Chemnitz laden zu Weihnachtsmärkten und Weihnachtsprogrammen ein. Dabei lässt sich eine Eiskönigin ebenso treffen wie der Weihnachtsmann – ein Überblick.
Uwe Rechtenbach
13.12.2025
6 min.
Lithium-Abbau: Schon 2026 könnten Arbeiten für größtes Bergwerk im sächsischen Erzgebirge beginnen
BMWE-Staatssekretär Stefan Rouenhoff (l.) und Zinnwald-Lithium-Chef Marko Uhlig im Bohrkern-Lager des Bergbauunternehmens. Rechts der Förderturm des früheren Arno-Lippmann-Schachts in Altenberg.
Ein Staatssekretär des Bundeswirtschaftsministeriums besucht die Zinnwald Lithium GmbH – und diskutiert vor der Tür mit aufgebrachten Bergbaugegnern.
Oliver Hach
18:44 Uhr
2 min.
Eispiraten Crimmitschau packen die Sensation: Rumpfkader gelingt das erste Sechs-Punkte-Wochenende der Saison
Torhüter Christian Schneider hatte am Wochenende großen Anteil an den beiden Siegen der Eispiraten Crimmitschau.
Nur 13 Feldspieler und ein etatmäßiger Torhüter standen dem Eishockey-Zweitligisten am Sonntag zur Verfügung. Der zeigte angesichts dessen eine Meisterleistung und belohnt sich mit einer Premiere.
Anika Zimny
05.12.2025
3 min.
Ärger in Burgstädt: KI sagt fälschlich Stadtadvent ab und lässt Organisatoren ratlos zurück und korrigiert sich dann
Nach Angaben von Künstlicher Intelligenz bleibt der Burgstädter Markt am 13. und 14. Dezember verwaist. Doch das ist eine Falschinformation.
Burgstädt lädt am 13. und 14. Dezember zum traditionellen Stadtadvent ein. Doch Künstliche Intelligenz behauptete das Gegenteil. Der Ärger verflog aber schnell wieder.
Uwe Rechtenbach
13.12.2025
3 min.
Bürgermeister aus dem Erzgebirge bekommt zum Weihnachtsmarkt ein kahles Bäumchen
Der Nikolaus übergab Bürgermeister André Oswald (l.) das kahle Bäumchen auf der Weihnachtsmarktbühne.
Johanngeorgenstadts Bürgermeister André Oswald hatte ungewöhnliche Gäste zum diesjährigen Schwibbogenfest eingeladen. Die brachten ihm ein besonderes Geschenk mit. Das wurde am Sonnabend überreicht.
Irmela Hennig
18:27 Uhr
4 min.
Höler-Traumtor verhindert Dortmunder Sieg in Freiburg
Lucas Höler (l.) traf sehenswert, Jobe Bellingham sah Rot.
Der BVB zeigt zunächst eine Reaktion auf die Turbulenzen unter der Woche, schwächt sich in Freiburg aber selbst. Nach einer Roten Karte gegen Bellingham schlagen die Breisgauer spät zu.
Christoph Lother, dpa
Mehr Artikel