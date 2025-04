Businsassin der CVAG bei Unfall in Chemnitz verletzt

Kurz nach 17 Uhr hat es auf der Dresdner Straße in Chemnitz gekracht. Was die Polizei bisher weiß.

Bei einem Unfall am späten Dienstagnachmittag zwischen einem Pkw und einem Bus ist in Chemnitz eine Frau verletzt worden. Ein Pressesprecher der Polizei erklärte am Abend, dass sie ins Krankenhaus gebracht wurde. Offenbar musste der Bus bremsen, worauf die Frau stürzte. Der Unfall passierte auf der Dresdner Straße in Höhe Bahnhof-Ausgang, die...