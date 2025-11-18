Buß- und Bettag und Totensonntag: Was die Chemnitzer nun aufs Grab legen – und was verboten ist

Chemnitz
Bei Gärtnereien und Blumenläden herrscht in dieser Woche Hochbetrieb. Nicht alles, was es zu kaufen gibt, ist allerdings überall auf dem städtischen Friedhof erlaubt – zum Ärger der Angehörigen.
Um die 8000 Einäscherungen werden auf dem Städtischen Friedhof jedes Jahr vorgenommen. Das klassische Urnengrab dominiert optisch das weitläufige Areal beiderseits der Reichenhainer Straße. Mit Partnerschafts-, Gemeinschafts- und Baumgräbern ist die Vielfalt aber gewachsen – und mit ihr die Möglichkeit, das Grab zu schmücken.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.