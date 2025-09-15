Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Cabrio mit Wassertank auf der Autobahn bei Chemnitz gestoppt

Wie transportiert man ein 1000-Liter-Wassertank, wenn man nur ein Cabrio hat? So vielleicht.
Wie transportiert man ein 1000-Liter-Wassertank, wenn man nur ein Cabrio hat? So vielleicht. Bild: Polizei Chemnitz
Wie transportiert man ein 1000-Liter-Wassertank, wenn man nur ein Cabrio hat? So vielleicht.
Wie transportiert man ein 1000-Liter-Wassertank, wenn man nur ein Cabrio hat? So vielleicht. Bild: Polizei Chemnitz
Chemnitz
Cabrio mit Wassertank auf der Autobahn bei Chemnitz gestoppt
Redakteur
Von Denise Märkisch
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Anderen Autofahrern fiel die ungewöhnliche Fracht auf. Sie riefen die Polizei. Darf man Gegenstände so transportieren?

Selbst die Polizei Chemnitz kann sich bei dieser Meldung ein Augenzwinkern nicht verkneifen. Überschrieben ist sie mit „Passt, wackelt und hat Luft?“. Gemeint ist ein Cabrio, das am Sonntagnachmittag erst auf der A 4 gesichtet und dann an der Anschlussstelle Chemnitz-Süd der A 72 kontrolliert wurde. Autofahrer hatten die Polizei informiert,...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
14:25 Uhr
1 min.
Grill am Chemnitzer Turmbrauhaus in Brand gesetzt
Die Polizei ermittelt.
Via Instagram sucht der Betreiber nach Zeugen. Auch die Polizei ermittelt bereits.
Denise Märkisch
15.09.2025
4 min.
Familienname aus dem Erzgebirge sorgt in TV-Show mit Kai Pflaume für Lacher
Kai Pflaume (Mitte) mit dem Rate-Team bestehend aus Bernhard Hoëcker, Hubertus Meyer-Burckhardt, Stephanie Stumph und Wincent Weiss (v. l.).
Sie heißen Ficker – und tragen den Namen mit Stolz. In der Fernsehsendung „Kaum zu glauben“ wurden zehn Erzgebirger damit jetzt zum Gesprächsthema. Doch im Nachgang waren nicht alle Reaktionen freundlich. Wie kam es zu dem TV-Auftritt?
Anna Neef
17:27 Uhr
3 min.
Plauener Unternehmer Guntram Voitel überraschend verstorben
Unternehmer Guntram Voitel im Jahr 2021 auf einer seiner Baustellen.
Er war Autohausbesitzer und Immobilienentwickler: In der vergangenen Woche wurde er aus dem Leben gerissen - eine Woche vor seinem 57. Geburtstag.
Swen Uhlig
07:00 Uhr
1 min.
Polizei: Zwölfjähriger Chemnitzer wieder da
Update
Die Polizei hat die Suche nach einem Zwölfjährigen beendet.
Ein Zwölfjähriger, der bei der Polizei am Donnerstagabend als vermisst gemeldet wurde, ist wieder aufgetaucht.
Denise Märkisch
13:23 Uhr
3 min.
Unicredit: Kontrollieren 29 Prozent der Commerzbank-Aktien
Im Visier der Italiener: Deutschlands zweitgrößte Privatkundenbank. (Archivbild)
Unicredit-Chef Andrea Orcel lässt sich vom Widerstand in Deutschland nicht stoppen und sorgt bei der Commerzbank weiter für Unruhe. Eine Übernahme des Dax-Konzerns ist nicht vom Tisch.
13:24 Uhr
2 min.
Weichenstörung sorgt für Verzögerungen bei Zügen nach Sylt
Die Reparsturarbeiten sind voraussichtlich morgen abgeschlossen(Archivbild).
Wegen Störungen einer Weiche gerät der Bahnverkehr nach Sylt ins Stocken. Die Reparaturen laufen auf Hochtouren.
Mehr Artikel