CDU-Wunsch nach dauerhafter Beflaggung: Chemnitzer Rathaus unterbreitet Vorschlag

Eine Mehrheit des Stadtrates forderte das Rathaus auf, das permanente Hissen von Flaggen zu ermöglichen. Der OB legt nun eine Richtlinie vor – die wohl weitere Diskussionen nach sich ziehen dürfte.

Es war ein Modethema der CDU im Frühsommer. In Bautzen schlug CDU-Landrat Udo Witschas dem Kreistag eine dauerhafte Beflaggung von Verwaltungs- und Schulgebäuden mit der Bundes- und Landesflagge vor. Nahezu zeitgleich brachte die Chemnitzer CDU/FDP-Stadtratsfraktion eine ähnlich lautende Forderung in den Stadtrat ein. Statt wie bisher nur... Es war ein Modethema der CDU im Frühsommer. In Bautzen schlug CDU-Landrat Udo Witschas dem Kreistag eine dauerhafte Beflaggung von Verwaltungs- und Schulgebäuden mit der Bundes- und Landesflagge vor. Nahezu zeitgleich brachte die Chemnitzer CDU/FDP-Stadtratsfraktion eine ähnlich lautende Forderung in den Stadtrat ein. Statt wie bisher nur...