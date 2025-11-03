Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Chemie live erleben: Wissenschaftler der TU Chemnitz laden zur Weihnachtsvorlesung

Die Weihnachtsvorlesungen sind beliebt. 2024 reichten die Plätze kaum aus.
Die Weihnachtsvorlesungen sind beliebt. 2024 reichten die Plätze kaum aus. Bild: Andreas Seidel/Archiv
Die Weihnachtsvorlesungen sind beliebt. 2024 reichten die Plätze kaum aus.
Die Weihnachtsvorlesungen sind beliebt. 2024 reichten die Plätze kaum aus. Bild: Andreas Seidel/Archiv
Chemnitz
Chemie live erleben: Wissenschaftler der TU Chemnitz laden zur Weihnachtsvorlesung
Redakteur
Von Elisa Leimert
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In wenigen Wochen starten an der TU Chemnitz die Weihnachtsvorlesungen. Für ihre Experimente bitten die Chemiker vorab um Ideen von den Besuchern.

In einem Monat ist es wieder so weit: Die Weihnachtsvorlesungen an der TU Chemnitz starten. Am 3. Dezember laden die Chemiker im Rahmen des „TUCweihnachtsmarkt“ in den Hörsaal ein. Doch schon jetzt sind die Besucher gefragt. Bis zum 15. November können sie sich Experimente wünschen. Dabei sei laut TU egal, ob Versuche aus den...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
22:01 Uhr
2 min.
Niners Chemnitz verlieren nach klarer Führung im Eurocup
Trainer Rodrigo Pastore und die Bundesliga-Basketballer der Niners Chemnitz kassierten beim Eurocup-Spiel in Bourg-en-Bresse eine knappe Niederlage. (Archiv)
Die dezimierten Chemnitzer Bundesliga-Basketballer kassieren im Eurocup erneut eine knappe Auswärtsniederlage. Nach einem aufopferungsvollen Kampf geht ihnen am Ende die Kraft aus.
07:00 Uhr
1 min.
Bildungsmesse in Chemnitz: Wohin soll es nach der Grundschule gehen?
Oberschule oder Gymnasium? Frei oder staatlich? Antworten auf diese Fragen gibt es auf der Bildungsmesse.
Oberschulen und Gymnasien stellen sich in der Messe Chemnitz vor. Künftige Fünftklässler können vor Ort mit Lehrern und Schülern sprechen.
Elisa Leimert
10:00 Uhr
2 min.
Nach tödlichem Arbeitsunfall im Erzgebirge: Staatsanwaltschaft leitet Ermittlungsverfahren ein
Infolge des Arbeitsunfalls war ein Rettungshubschrauber (Symbolbild) im Einsatz.
Nach einem Arbeitsunfall im Crottendorfer Ortsteil Walthersdorf wird wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung ermittelt. Was bisher bekannt ist.
Annett Honscha
03.11.2025
5 min.
Erzgebirge im Fokus: Neun potenzielle Endlagerflächen für Deutschlands Atommüll in Sachsen
Im aktuellen Sachstand der BGE sind nur noch neun Teilflächen in Sachsen als mögliche Atommüllendlager übrig (blau gekennzeichnet).
Freude bei der Kirchberger Bürgermeisterin: Nach langem Bangen ist das Umfeld des Ortes als Standort ausgeschlossen. Dafür rücken die Räume Annaberg-Buchholz, Olbernhau, Seiffen, Freiberg und Ostsachsen in den direkten Fokus der Endlagersucher.
Jens Eumann
10.09.2025
1 min.
Molekularküche wird auf dem Chemnitzer Neumarkt aufgebaut
Rauchende Drinks und innovative Geschmackserlebnisse verspricht Professor Robert Kretschmer.
In einer Woche laden die Chemiker der TU Chemnitz in ein Experimentierlabor neben dem Rathaus ein. Eine Kostprobe ist gewünscht.
Christian Mathea
22:01 Uhr
2 min.
Klöckner zu Prostitution: Deutschland ist der "Puff Europas"
Bundestagspräsidentin Julia Klöckner hielt in Berlin eine Laudatio auf die Streetworkerin Sabine Constabel, die sich gegen Prostitution engagiert.
Laut Bundestagspräsidentin Julia Klöckner schützt die Gesetzgebung hierzulande Prostituierte nicht ausreichend. Bei einer Laudatio in Berlin findet sie dafür klare Worte.
Mehr Artikel