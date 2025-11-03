Chemie live erleben: Wissenschaftler der TU Chemnitz laden zur Weihnachtsvorlesung

Chemnitz
In wenigen Wochen starten an der TU Chemnitz die Weihnachtsvorlesungen. Für ihre Experimente bitten die Chemiker vorab um Ideen von den Besuchern.
In einem Monat ist es wieder so weit: Die Weihnachtsvorlesungen an der TU Chemnitz starten. Am 3. Dezember laden die Chemiker im Rahmen des „TUCweihnachtsmarkt“ in den Hörsaal ein. Doch schon jetzt sind die Besucher gefragt. Bis zum 15. November können sie sich Experimente wünschen. Dabei sei laut TU egal, ob Versuche aus den...
