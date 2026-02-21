Chemnitz: 13-Jähriger bei Radunfall schwer verletzt

Chemnitz
Zwei Radfahrer stießen auf einem Radweg in Kappel zusammen.
Am Freitagabend gegen 18.20 Uhr hat sich auf einem Radweg im Stadtteil Kappel ein schwerer Unfall ereignet. Ein 13-jähriger Radfahrer fuhr am Südring von der Bahnstraße Richtung Neefestraße. Ein 41-jähriger Radfahrer fuhr auf dem gleichen Weg in entgegengesetzter Richtung. Beide kollidierten frontal miteinander. Polizei und Notarzt wurden zur...
