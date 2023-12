Chemnitz 2018: Schaute die Polizei bei Übergriffen am 1. September zu?

In einem Prozess am Landgericht Chemnitz geht es um eine gewalttätige rechte Gruppe, die an dem Abend durch das Reitbahnviertel zog, um linke Gegendemonstranten zu attackieren. Was Zeugen berichten.

Politisch war 2018 für Chemnitz eine Zäsur. Nach dem gewaltsamen Tod eines Deutsch-Kubaners durch mindestens einen, später verurteilten Asylbewerber am Rande des Stadtfestes, versuchen Neonazis aus ganz Deutschland, AfD, Pro Chemnitz, Pegida und deren Anhänger tagelang auf den Straßen in Chemnitz die politische Deutungshoheit für die Tat zu...