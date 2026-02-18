MENÜ
  • Chemnitz: 21-Jährige ortet gestohlenes Handy – Polizei überführt Dieb mit Videobeweis

Der Tatverdächtige räumte den Diebstahl ein und gab das Handy zurück.
Der Tatverdächtige räumte den Diebstahl ein und gab das Handy zurück. Bild: Symbolfoto: Elisa Schu/dpa
Chemnitz
Chemnitz: 21-Jährige ortet gestohlenes Handy – Polizei überführt Dieb mit Videobeweis
Von Holk Dohle
In einem Supermarkt auf dem Sonnenberg wurde einer jungen Frau ein Mobiltelefon gestohlen. Der mutmaßliche Täter hat nicht lange Freude daran.

Einen mutmaßlichen Handydieb hat die Polizei am Dienstagabend auf dem Sonnenberg aufgespürt. Eine Frau hatte im Eingangsbereich eines Supermarktes an der Tschaikowskistraße ihr Mobiltelefon auf einen Tisch gelegt, während sie den Einkauf verstaute. Als die 21-Jährige den Markt kurz verließ, entwendete ein bis dato Unbekannter das Handy. In...
