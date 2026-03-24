Chemnitz: 23-Jähriger in Fußgängertunnel ausgeraubt

In der Unterführung vom Hauptbahnhof zur Dresdner Straße ist ein junger Mann Opfer eines Raubüberfalls geworden. Der Täter bedrohte ihn mit einem länglichen Gegenstand.

Ein junger Mann ist in der Nacht zu Dienstag beraubt worden. Wie die Polizei mitteilte, ist der 23-Jährige gegen 0.30 Uhr in der Unterführung vom Hauptbahnhof zur Dresdner Straße von einem Mann in gebrochenem Deutsch nach Geld gefragt worden. Als er das verneinte und weiterlief, drohte der Unbekannte mit einem länglichen Gegenstand. Aus Angst...