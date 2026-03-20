Chemnitz: 29-Jähriger nach nächtlichem Diebstahl in Helbersdorf festgenommen

Chemnitz
In Helbersdorf wurde ein Mann nach versuchtem Einbruch in ein Firmengebäude gestellt. Er hatte es auf Werkzeuge abgesehen. Doch das war nicht alles, was er bei sich trug.
Ein 29-jähriger Tatverdächtiger ist in der Nacht zum Freitag nach einem Diebstahl in Helbersdorf vorläufig festgenommen worden. Die Polizei wurde gegen 3.40 Uhr von einer Sicherheitsfirma über eine unbefugte Person auf einem Firmengelände an der Dittersdorfer Straße informiert. Der Mann hatte zunächst versucht, eine Eingangstür des...
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