Chemnitz: 50.000 Euro mit einem Klick verloren

Chemnitz
Ein Betrugsfall zeigt einmal mehr, wie vorsichtig man sich im Internet bewegen muss. Ein 84-Jähriger aus Chemnitz verliert Zehntausende Euro durch perfide Online-Betrugsmasche.
Ein Augenblick der Unachtsamkeit – und plötzlich ist alles weg. So erging es einem Rentner, der auf ein verlockendes Online-Angebot hereinfiel und am Ende 50.000 Euro verlor.
