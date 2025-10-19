Chemnitz: 64-jährige Fußgängerin von Bus angefahren

Chemnitz
Ein Linienbus der CVAG und eine Fußgängerin sind zusammengestoßen. Beide sollen bei „Grün“ gefahren beziehungsweise gelaufen sein. Wenige Stunden danach war eine Straßenbahn in einen Unfall mit einem Auto verwickelt.
Ein Verkehrsunfall mit schweren Folgen hat sich in Chemnitz zwischen einem Bus und einer Frau ereignet. Wie die Polizei am Sonntag informierte, passierte das im Bereich der Kreuzung Reichenhainer Straße, Augsburger Straße und Werner-Seelenbinder-Straße. Die Fahrerin eines Linienbusses (35) war am Samstagmittag auf der Augsburger Straße...
